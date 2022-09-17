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2022-09-17
Мінус ворожа "пташка", десятки одиниць техніки та 200 окупантів: озвучено втрати ворога за добу
Йде 206-та доба повномасштабної війни з Російською Федерацією, на нашій землі загинуло вже 54250 окупантів, тільки за минулу добу ліквідовано ще 200 ворогів, знищено літак, три танки та багато іншої ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54 250 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ? 2202 (+3) од.
- бойових броньованих машин ? 4701 (+11) од.,
- артилерійських систем – 1306 (+4) од.,
- РСЗВ – 312 (+1) од.,
- засобів ППО ? 168 (+1) од.,
- літаків - 251 (+1) од.,
- вертольотів – 216 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
- крилатих ракет ? 236 (+3),
- кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од.,
- спеціальної техніки – 121 (+1).
Інна Погрібна, Апостроф