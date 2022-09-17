Політики в Румунії та Угорщині фантазують про «перемогу Росії»

Низка політиків і дипломатів з Румунії та Угорщини зробили резонансні заяви про війну Росії проти України. Зокрема, висловили впевненість у «перемозі РФ » та закликали Україну поступитися агресору територією.

Так, колишній міністр закордонних справ Румунії Андрєй Марга стверджував, що нинішні кордони України є занадто великими.

«Скажу прямо, з усією відповідальністю. Україна перебуває у неприродних кордонах. Вона має поступитися територією. Угорщині – Закарпаття, Польщі – Галичину, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас та Крим. Це території інших країн. Інакше буде конфлікт», - заявив він.

А керівник адміністрації уряду Угорщини Гергей Гуйяш намагався переконати партнерів по НАТО, що Росія «не загрожуватиме», якщо дозволити їй захопити Україну.

І критикував заяви Польщі та країн Балтії про те, що у разі програшу України російська загроза перекинеться на них.

«НАТО за жодних умов не можна дозволяти втягнути себе провокаціями у війну, і в такому разі РФ не загрожуватиме Альянсу», - цитує Гуйяша Magyar Hirlap .

Політик стверджував, що Росія та Україна перебувають у ситуації, з якої важко знайти вихід. Найкращим її вирішенням, заявив Гуйяш, стало б укладання мирної угоди, але «шанси на мир низькі».

За його словами, Росія зараз «має таку перевагу, що може оголосити перемогу практично будь-якої миті».

Гуйяш заявив, що Будапешт засуджує агресію, але не підтримує запровадження санкцій проти Росії, оскільки обмеження шкодять національній економіці. Політик також закликав Європу відновити торговельні зв'язки з Росією, але розкритикував залежність європейських країн від російського газу.

Виправдати агресію Росії намагався і колишній міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський. Приводом для нападу він назвав «ставлення України до національних меншин». Тепер, за його словами, саме від дій Москви залежить завершення війни.