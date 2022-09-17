Політики в Румунії та Угорщині фантазують про «перемогу Росії»

Деякі з них закликають Україну «віддати територію» агресору, інформує ZN.ua.

Низка політиків і дипломатів з Румунії та Угорщини зробили резонансні заяви про війну Росії проти України. Зокрема, висловили впевненість у «перемозі РФ» та закликали Україну поступитися агресору територією.

Так, колишній міністр закордонних справ Румунії Андрєй Марга стверджував, що нинішні кордони України є занадто великими.

«Скажу прямо, з усією відповідальністю. Україна перебуває у неприродних кордонах. Вона має поступитися територією. Угорщині – Закарпаття, Польщі – Галичину, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас та Крим. Це території інших країн. Інакше буде конфлікт», - заявив він.

А керівник адміністрації уряду Угорщини Гергей Гуйяш намагався переконати партнерів по НАТО, що Росія «не загрожуватиме», якщо дозволити їй захопити Україну.

І критикував заяви Польщі та країн Балтії про те, що у разі програшу України російська загроза перекинеться на них.

«НАТО за жодних умов не можна дозволяти втягнути себе провокаціями у війну, і в такому разі РФ не загрожуватиме Альянсу», - цитує Гуйяша Magyar Hirlap.

Політик стверджував, що Росія та Україна перебувають у ситуації, з якої важко знайти вихід. Найкращим її вирішенням, заявив Гуйяш, стало б укладання мирної угоди, але «шанси на мир низькі».

За його словами, Росія зараз «має таку перевагу, що може оголосити перемогу практично будь-якої миті».

Гуйяш заявив, що Будапешт засуджує агресію, але не підтримує запровадження санкцій проти Росії, оскільки обмеження шкодять національній економіці. Політик також закликав Європу відновити торговельні зв'язки з Росією, але розкритикував залежність європейських країн від російського газу.

Виправдати агресію Росії намагався і колишній міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський. Приводом для нападу він назвав «ставлення України до національних меншин». Тепер, за його словами, саме від дій Москви залежить завершення війни.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Ухилянти намагалися прорватися через кордони до Румунії: все закінчилося трагедією, подробиціУхилянти намагалися прорватися через кордони до Румунії: все закінчилося трагедією, подробиці
Напад Росії на Україну зруйнував саму ідею політики компромісів — КлімкінНапад Росії на Україну зруйнував саму ідею політики компромісів — Клімкін
Кримську платформу використають для вдосконалення політики невизнання спроб анексіїКримську платформу використають для вдосконалення політики невизнання спроб анексії
Бачення Заходом геополітики остаточно змінилося – КлімкінБачення Заходом геополітики остаточно змінилося – Клімкін
Інстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробитиІнстаграм-блогерка протрималася на посаді заступника міністра Мінсоцполітики лише шість тижнів, але встигла непогано заробити
Захід має відмовитися від політики "подвійних стандартів" у відносинах з авторитарними режимами — The EconomistЗахід має відмовитися від політики "подвійних стандартів" у відносинах з авторитарними режимами — The Economist
Перший заступник міністра агрополітики розповів, чи вистачить Україні зерна врожаю 2022Перший заступник міністра агрополітики розповів, чи вистачить Україні зерна врожаю 2022
У Росії фантазують про "трибунал" над УкраїноюУ Росії фантазують про "трибунал" над Україною
Рада призначила нового міністра соцполітики: як голосували нардепиРада призначила нового міністра соцполітики: як голосували нардепи
Рада звільнила міністра соціальної політики: хто обійме посадуРада звільнила міністра соціальної політики: хто обійме посаду
Последние новости
Подгружаем последние новости