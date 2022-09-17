Ворог випустив понад 90 снарядів за ніч по Дніпропетровщині: фото руйнувань

17 вересня російські окупанти, які днем раніше завдали ракетних ударів по Кривому Розі, вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Усю ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко, інформує Апостроф.

Він написав про те, що під вогонь потрапили три громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Окупанти атакували шість разів – випустили на мирні міста та села понад 90 смертоносних снарядів.

За попередньою інформацією, люди не отримали поранення.

"Знівечені будинки, автомобілі, ліцей, цех промислового підприємства, газопроводи та лінії електропередач. В одному із сіл Мирівської громади зник зв'язок. Масштаби руйнувань уточнюються", - написав Резніченко, поділившись знімками руйнувань.

В інших районах області вночі спрацювала сирена, але обійшлося без атак і зараз там відносно спокійно.


Інна Погрібна, Апостроф





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