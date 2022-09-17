Нарахування субсидій: які виплати не впливають на отримання пільг

Мінсоцполітики виступило з низкою пропозицій

Нарахування субсидій: які виплати не впливають на отримання пільг

Низку виплат не будуть враховувати при нарахуванні субсидії українцям. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

За повідомленням, не враховуватимуть у дохід допомогу на проживання переселенцям і компенсації за програмою "Прихисток".

У відомстві пропонують не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії наступні виплати:

  • допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • компенсацію для відшкодування витрат, пов'язаних із розміщенням у своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою "Прихисток".

Дещо розширена географія надання субсидій.

За повідомленням відомства, «порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, поширено на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації».

Тепер передбачені пільги і для громадян, які втратили роботу.

«Пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю», - уточнюють у відомстві.


Артем Руденко, ZN.ua





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