Запуск реєстру зброї: українцям розповіли, як це працюватиме

Запуск реєстру зброї: українцям розповіли, як це працюватиме

Вже наступного місяця в Україні може запрацювати Єдиний реєстр зброї, який сприятиме запобіганню його незаконному обігу в нашій країні.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко, повідомляє видання "Укрінформ."

За його словами, якщо найближчим часом депутати Верховної Ради не ухвалять законопроект №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", то реєстр запустять у жовтні шляхом внесення змін до підзаконних нормативних актів.

Бондаренко зазначив, що за допомогою такого реєстру держава забезпечуватиме контроль у сфері обігу зброї, зокрема покращить порядок її придбання, зберігання та використання. У реєстрі кожен громадянин зможе бачити інформацію щодо актуальності термінів документів, а також отримати нові сервіси.

оружие

Заступник міністра внутрішніх справ пояснив, що система фіксуватиме повний життєвий цикл зброї, починаючи від її імпорту та виробництва до продажу та знищення.

Власник зброї матиме свій електронний кабінет, через який він може подавати заявку на придбання або зберігання зброї, зміну місця зберігання, а також проводити актуалізацію інших процедур. На ресурсі буде міститися інформація про одиницю зброї, її реєстраційний номер, ПІБ власника та інші дані.

оружие, стрельба


Алексей Ионов, politeka.net





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