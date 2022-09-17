У Запорізькій області пролунало п'ять вибухів на базі військ РФ – карта

Інформація про втрати окупантів уточнюється.

У Запорізькій області пролунало п'ять вибухів на базі військ РФ – карта
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У суботу, 18 вересня, у селі Богатир поблизу Мелітополя пролунало п'ять вибухів, заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"П'ять вибухів у селищі Богатир у районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки й особового складу. Зранку Радивонівка, тепер Богатир - уже вдруге за день у південно-західному напрямку військових баз рашистів", - зазначив Федеров у Telegram.

Іван Федоров/Facebook

За його словами, інформація про втрати окупантів уточнюється.


Анна Конюченко, ZN.ua





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