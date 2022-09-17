Дані з поля бою доводять, що військова допомога Україні результативна і її необхідно збільшувати — прем’єр-міністр Естонії

На думку Каллас, щодо РФ потрібна довгострокова політика стримування, і в центрі має бути всебічна підтримка України, інформує ZN.ua.

Дані з поля бою доводять, що військова допомога Україні результативна і її необхідно збільшувати — прем’єр-міністр Естонії
© Kaja Kallas/Twitter

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас під час конференції Військового комітету НАТО заявила, що військова допомога Україні результативна і її обсяги необхідно збільшити. Каллас підкреслила, що результативність надання підтримки Україні доводять зведення з поля бою, повідомляє ERR.

Прем’єр-міністр Естонії також додала, що війна РФ проти України на порозі НАТО, є найсерйознішим випробуванням у сфері безпеки для нинішнього покоління.

На саміті в Мадриді країни НАТО одностайно підтвердили, що РФ стала основним джерелом небезпеки для Альянсу.

«Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України»,- зазначила Каллас.

Вона нагадала, що в «арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергія».

На думку Каллас, щодо Москви потрібно застосовувати довгострокову політику розумного стримування, і в центрі має бути всебічна підтримка України.

«Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога (Україні — ред.) була результативною і її обсяги необхідно збільшувати», - заявила Каллас.

Вона також підкреслила, що воєнних злочинців потрібно притягнути до відповідальності.

«Світ, який спирається на єдині правила, повинен виходити з принципу, що завдані війною збитки необхідно компенсувати, воєнні злочини потрібно розслідувати, а відповідальних за них покарати», - заявила Каллас.

Прем’єр-міністр Естонії вважає, що потрібно продовжувати підвищувати ціну агресії за допомогою санкцій та політичної ізоляції РФ. На думку Каллас, якщо рішуче не зупинити російську агресію, то жодна країна у світі не зможе почуватися в безпеці. Вона підкреслила, що НАТО має швидко втілити в життя прийняті в Мадриді рішення.

Однак, за словами Каллас, на тлі агресії РФ Естонія не повинна забувати і про інші загрози.

«Ми повинні зосередитися на гібридних загрозах, боротьбі з тероризмом та зусиллях, спрямованих на те, щоб південні околиці НАТО були якомога стабільнішими», - заявила вона.

На думку Каллас, Альянс відіграє важливу роль і як двигун інновацій.

«Ініціатива вільного світу в галузі технологій та інновацій має ключове значення, якщо ми хочемо зберегти суспільний устрій, заснований на наших ідеалах та принципах», – додала Каллас.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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