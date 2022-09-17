ЗСУ звільнили ще кілька сіл: є можливість розпочати бій за Лиман

Збройні Сили України звільнили населені пункти Донецької області біля Лиману, що дає змогу розпочати бій за нього.

Про це повідомляє Telegram-канал "Supernova+", опублікувавши відео зі зверненням військовослужбовця ЗСУ.

Зокрема, українські захисники звільнили від російських окупантів населені пункти Діброва, Брусівка, Щурове, Старий Караван та Озерне.

"Що можна сказати російським окупантам: йдіть, будь ласка, додому, на вас там чекають. А ми - позаду вас", - сказав у відеозверненні український воїн.