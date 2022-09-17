Максим Галкін: "Я торгівлею совістю не займаюся"

"Я торгівлею совістю не займаюся", — заявив Максим Галкін після включення його в Росії до списку фізосіб - "іноземних агентів".

У відеозверненні , опублікованому в Instagram у суботу, 17 вересня, він заявив, що не відносить себе до "іноагентів". Артист наголосив, що не займається політичною діяльністю і вже багато років не отримував грошей від концертів в Україні.

"Я займаюся гумористичним жанром, політичною сатирою, займаюся цим уже 28 років. Починав ще за Бориса Миколайовича Єльцина. Якщо я звертаюся до своїх передплатників чи глядачів поза жанром, як громадянин, як людина, я це роблю абсолютно щиро. Щиро і залишаючись чесним перед самим собою", - сказав Галкін.