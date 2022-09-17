Катували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відео

У деокупованому Ізюмі виявили братське поховання з понад 440 могилами, а ЗС РФ катували та вбивали навіть неповнолітніх дітей, інформує Апостроф .

"Апостроф" в одному матеріалі зібрав інформацію про те, що відомо про звірства росіян на Харківщині та як країни Заходу відреагували на чергові військові злочини Кремля.

Що відомо про звірства ЗС РФ в Ізюмі

Як відомо, місто Ізюм знаходилося в російській окупації з 2 квітня. Населений пункт Харківської області деокупували підрозділи ЗСУ 10 вересня під час успішного контрнаступу. З перших днів повномасштабного вторгнення ЗС РФ обстрілювали Ізюм із важкого озброєння, включаючи авіацію, а після захоплення міста місцевих жителів почали викрадати та вбивати.

Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко 16 вересня повідомив, що у звільненому Ізюмі виявили братську могилу. За словами омбудсмена, у ізюмському лісі також знайшли поховання загиблих українських військовослужбовців.

Олег Котенко також припустив, що кількість загиблих від рук росіян в Ізюмі може перевищити кількість жертв різанини у Бучі та інших населених пунктах Київської області.

Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Sky News повідомив, що в Ізюмі виявили одне з найбільших поховань - понад 440 могил. Всі тіла будуть ексгумовані і направлені на судово-медичну експертизу, а більшість з них є непізнаними.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що у першого ексгумованого трупа виявили мотузку на шиї та перебиті кінцівки, що говорить про насильницький характер його смерті. За його словами, роботи на місці масового поховання планують закінчити упродовж тижня.

Депутат Київської міськради від фракції "Голос" Зоя Ярош у своєму Facebook повідомила, що на місці масового поховання в Ізюмі виявили тіла неповнолітніх дітей зі слідами тортур.

У братській могилі поховали українських військовослужбовців, а поряд з ними на окремій ділянці поховано понад 440 мирних українців. На могилах стоять лише дерев'яні хрести, на яких написано числа "438", "439". На одному вказана табличка "ЗСУ, 17 осіб, м. Ізюм, з моргу". Дати смерті багатьох збігаються із датами російських обстрілів міста.

У Міністерстві оборони України, коментуючи успішну спецоперацію на Харківщині, припустили, що Ізюм після росіян – як мінімум дві Бучі за кількістю загиблих мирних жителів. Російські війська цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали та скидали авіабомби на багатоквартирні будинки, що призводило до великих втрат серед цивільного населення.

Користувачі в соцмережах стверджують, що в Ізюмі люди помирали не лише від обстрілів та тортур, а й від голоду. Коментатор, якому довелося пережити окупацію, спілкувався із російськими військовослужбовцями. Загарбники, за його словами, вбивства мирних жителів пояснили такою фразою: "Якщо не ми вас уб'ємо - тоді ви нас колись уб'єте".

Голова Харківської ОВF Олег Синєгубов повідомив, що 99% знайдених тіл в Ізюмі мають ознаки насильницької смерті.

"Масштаби вчинених окупантами злочинів в Ізюмі – величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. 450 тіл цивільних людей зі слідами насильницької смерті та тортур поховали в лісосмузі", - продовжив Синєгубов і додав, що на більшості могил не вказано навіть імен жертв.

Американський Інститут вивчення війни ISW, коментуючи деокупацію Ізюму та виявлення братських могил, повідомляє, що росіяни цілеспрямовано здійснюють терор проти мирного населення.

"Виявлення масових поховань і камер тортур у звільненому Ізюмі підтверджує попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були символом дій Росії на окупованих територіях, а не аномалією. Українські офіційні особи, ймовірно, продовжать знаходити докази військових злочинів та звірств Росії на фоні того, як ЗСУ звільняють окуповані території", - йдеться в останньому звіті ISW.

Реакція Заходу на звірства ЗС РФ в Ізюмі

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен назвав жахливими відомості про те, що у звільненому від росіян Ізюмі виявили масові поховання на кілька сотень могил. За словами дипломата, Захід має посилити підтримку хоробрих українців та підтримати прагнення Києва притягнути до відповідальності винних за військові злочини на Харківщині.

Президент Канади Джастін Трюдо засудив розправи над мирними жителями в Ізюмі та пообіцяв, що канадці завжди будуть на боці України.

"Повідомлення про масові поховання в Ізюмі жахають і розривають серце. Канада засуджує ці огидні злодіяння. Ми продовжуватимемо працювати з партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності, і ми далі підтримуватимемо народ України", - написав Трюдо у своєму Twitter .

Звірства ЗС РФ в Ізюмі також засудив президент Франції Еммануель Макрон.

"Я рішуче засуджую звірства, скоєні в Ізюмі в Україні в період російської окупації. Винні відповідають за свої дії. Світ неможливий без справедливості", - написав французький лідер у своєму мікроблозі.

Прес-секретар ООН Елізабет Кроссел назвала шокуючою новину про масові поховання, які виявили в Ізюмі, і повідомила, що експерти в найкоротший термін мають з'ясувати всі обставини трагедії. Більше того, Організація Об'єднаних Націй найближчим часом планує направити свою групу до звільненого міста для проведення незалежного розслідування.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи різанину в Ізюмі, розповів, що російські військовослужбовці заради розваги стріляли у мирних жителів.

"Знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей - навіть іноземців. Зокрема, семеро громадян Республіки Шрі-Ланка, студенти Куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Тільки тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається медична допомога", - заявив глава держави у відеозверненні та назвав Ізюм "новою Бучею".