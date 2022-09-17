Російські війська будують укріплення та готуються до оборони в Луганській області

Російські окупаційні війська будують укріплення в Луганській області та готуються до оборони, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти зариваються в Луганській області, будують оборонні споруди. У населення посилено перевіряють телефони", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, в області партизани ріжуть колеса автомобілям так званої "народної міліції.