Російські війська будують укріплення та готуються до оборони в Луганській області

Окупанти посилено перевіряють телефони у місцевого населення, інформує ZN.ua.

Російські війська будують укріплення та готуються до оборони в Луганській області
© Getty Images

Російські окупаційні війська будують укріплення в Луганській області та готуються до оборони, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти зариваються в Луганській області, будують оборонні споруди. У населення посилено перевіряють телефони", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, в області партизани ріжуть колеса автомобілям так званої "народної міліції.

Він також зазначив, що на кордоні з РФ багатьох колаборантів не пропустили і вони розмістилися в населених пунктах навколо та чекають моменту, щоб вирватися.


Анна Конюченко, ZN.ua





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