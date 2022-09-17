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2022-09-17
Російські війська будують укріплення та готуються до оборони в Луганській області
Окупанти посилено перевіряють телефони у місцевого населення, інформує
© Getty Images
Російські окупаційні війська будують укріплення в Луганській області та готуються до оборони, заявив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Окупанти зариваються в Луганській області, будують оборонні споруди. У населення посилено перевіряють телефони", - зазначив Гайдай у
За його словами, в області партизани ріжуть колеса автомобілям так званої "народної міліції.
Він також зазначив, що на кордоні з РФ багатьох колаборантів не пропустили і вони розмістилися в населених пунктах навколо та чекають моменту, щоб вирватися.
Анна Конюченко, ZN.ua