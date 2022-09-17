Президент Естонії на конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки України

Він також підкреслив, що замороження війни РФ проти України залишиться раною в серці Європи, інформує ZN.ua.

Президент Естонії на конференції Військового комітету НАТО закликав до подальшої підтримки України
© Офіс президента

В столиці Естонії проходить конференція Військового комітету НАТО. Одним із ключових завдань зустрічі є впровадження рішень, прийнятих на саміті у Мадриді. Президент Естонії Алар Каріс на відкритті форуму у своїй промові зосередився на війні РФ проти України. Він закликав продовжувати підтримку Києва у боротьбі з російською агресією, повідомляє DW.

«Наразі - саме час зробити так, щоб Україна могла продовжувати розвивати перші успіхи на полі бою. Ми всі знаємо, що війна ще далека від завершення. Це означає, що ми повинні продовжувати військову підтримку, хоч би чого це коштувало. Нездатність скористатися українськими успіхами була б великою помилкою», - заявив Каріс.

Він також підкреслив, що замороження війни РФ проти України залишиться раною в серці Європи, це «роками не дозволить вийти з циклу конфронтації з Росією».

«З точки зору європейської безпеки та стабільності - найбільш ефективною стратегією щодо РФ, як і раніше, є стримування - економічне, політичне та військове», - упевнений президент Естонії.

Також на конференції НАТО вперше присутні глави міністерств оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконен та Петер Хультквіст, як запрошені гості. Конференція, на якій головує начальник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, триватиме до 18 вересня.

Крім того, під час форуму НАТО в Естонії будуть розглянуті питання навчання інструкторами Альянсу збройних сил в Іраку, а також роботи Міжнародних сил під керівництвом НАТО, які відповідають за безпеку на території Косово.

Військовий комітет НАТО збирається двічі на рік для зустрічі глав оборонних відомств у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, також щорічно конференція проводиться в одній із країн НАТО.

Конференція представляє військові рекомендації, базовані на консенсусі щодо реагування на глобальні виклики безпеки. Роботу військового комітету забезпечують постійні представники країн Альянсу, до складу комітету входять начальники штабів 30 країн НАТО.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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