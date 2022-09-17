Війська РФ усю ніч накривали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією — голова Дніпропетровської ОВА

Війська РФ знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загарбники застосували «Гради» та важку артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина. 17 вересня. Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, під ворожий вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Загарбники атакували шість разів, випустили на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів.

За попередніми даними, люди не постраждали.

«Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються», - додав Резніченко.

За його словами, в інших районах області вночі лунала сирена, однак минулося без ворожих атак.