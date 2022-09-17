Окупанти обстріляли Миколаївську область, одна людина загинула — голова ОВА

Російські загарбники знову обстріляли Миколаївську область. Одна людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, у Миколаївському районі вчора, 16 вересня, о 15:50 війська РФ обстріляли берегову зону м. Очаків Очаківської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також у ніч на 17 вересня, з 00:10 загарбники продовжили бити по м. Очаків. Внаслідок ворожих ударів у деяких районах міста відсутні електроенергія та вода.

Крім того, вночі загарбники стріляли по території с. Дмитрівка Куцурубської громади. На жаль, внаслідок обстрілів загинула одна людина. Крім того, пошкоджено очисні споруди та електропідстанція, у більшості населених пунктів громади відсутня електроенергія.

У Баштанському районі під постійними ворожими обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Зокрема, вчора зранку обстрілів зазнала околиця с. Мурахівка, а також околиця станції Березнегувате.

А сьогодні, орієнтовно з 00:05 по 00:12 було зафіксовано обстріли околиць смт Березнегувате. Наразі уточнюється інформація щодо руйнувань та жертв.

Також вчора о 19:00 загарбники обстріляли с. Широке Широківської громади. Пошкоджені нежитлові господарські приміщення.

«Зранку, 17 вересня, о 05:00 та 06:00 с. Широке ще раз зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає», - йдеться у повідомленні.

У Вознесенському та Первомайському районах області, за словами голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.