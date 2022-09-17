Китай планує приєднати Тайвань до 2027 року — ЦРУ

Попри це, американська розвідка вважає, що Сі Цзіньпін не зацікавлений у воєнних діях, інформує ZN.ua .

За інформацією джерела, лідер КНР не бажає приєднувати Тайвань військовим шляхом, але все одно бачить необхідність у створенні передумов для такого сценарію.

«Він поки не прийняв рішення про воєнне вторгнення, але попросив своїх військових створити умови, коли він міг би це зробити, якби захотів. Розвідка все ще вважає, що зацікавленість Сі в Тайвані полягає в тому, щоб отримати контроль за допомогою невійськових засобів», — цитують журналісти Коена.

Пекін публічно заявив, що має намір возз'єднати Тайвань з материковою частиною Китаю мирними засобами. У Білій книзі, опублікованій у серпні, китайський уряд підтвердив свою відданість невійськовим заходам, але залишив за собою «опцію вжити всіх необхідних методів». В ЦРУ вважають, що ситуація навколо острова загостриться у 2027 році.

Що стосується Тайваню, то там відкидають підхід «одна країна, дві системи», який пропонує Китай . Тайбей заявив, що лише народ Тайваню вирішить своє майбутнє.