Шольц: Більш жорстка реакція на анексію Криму була б правильною

На думку канцлера, в такому випадку ідея знову розпочати атаку на Україну могла б не так міцно засісти в голові Путіна, інформує ZN.ua.

Шольц: Більш жорстка реакція на анексію Криму була б правильною
© Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що правильною була б більш жорстка реакція на анексію Росією Криму у 2014 році, повідомляє Bild.

«Я хочу дуже чітко сказати, що, напевно, було б правильно, принаймні в ретроспективі, більш жорстко відреагувати на анексію Криму», — сказав політик на конференції в Берліні.

На його думку, в такому випадку ідея знову розпочати подібну атаку на Україну могла б не так міцно засісти в голові російського президента Владіміра Путіна.

Нагадаємо, міжнародне співтовариство запровадило санкції проти РФ після анексії Криму в 2014 році. Проте Німеччина не розривала економічних і дипломатичних відносин з Москвою.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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