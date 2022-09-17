Шольц: Більш жорстка реакція на анексію Криму була б правильною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що правильною була б більш жорстка реакція на анексію Росією Криму у 2014 році, повідомляє Bild .

«Я хочу дуже чітко сказати, що, напевно, було б правильно, принаймні в ретроспективі, більш жорстко відреагувати на анексію Криму», — сказав політик на конференції в Берліні.

На його думку, в такому випадку ідея знову розпочати подібну атаку на Україну могла б не так міцно засісти в голові російського президента Владіміра Путіна.