Путін спробував пояснити «від'ємний наступ» російської армії під Харковом

Президент РФ заявив, що в Україні воює «лише частина російської армії», інформує ZN.ua.

Путін спробував пояснити «від'ємний наступ» російської армії під Харковом
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін вперше прокоментував контрнаступ Збройних сил України в Харківській області та озвучив власну версію провалу російських військ.

«Київська влада оголосила, що вона проводить активну контрнаступну операцію. Ну, подивимося, як вона розвиватиметься і чим закінчиться», - заявив Путін, виступаючи на пресконференції у Самарканді, де проходь саміт ШОС.

Провал російських військ російський лідер спробував виправдати тим, що в Україні нібито воює лише контрактна армія. «Воює не повна, воює лише контрактна частина російської армії. Це пов'язано з певними параметрами особового складу», – додав він.

Насправді РФ використовує у війні проти України і строковиків (що визнають і в самій Росії), і найманців, і «мобілізованих» на захоплених територіях, і навіть ув'язнених.

Російський президент знову намагався переконати слухачів у тому, що РФ напала на Україну «для самозахисту». «Вони (країни Заходу – ред.) хотіли створити такий антиросійський анклав і погрожувати Росії із цього напряму. Це, по суті, і є нашою головною метою – запобігти такому розвитку подій. Захід не дочекається розвалу Росії», - заявив він.

Путін вкотре висловив упевненість у тому, що завдання «спеціальної військової операції» будуть виконані. На сьогодні її план, який змінювався вже кілька разів, знову повернувся до повного контролю за Донецькою та Луганською областями.

«План СВО коригуванню не підлягає. Основною метою є визволення всієї території Донбасу. Наступальні операції на самому Донбасі йдуть невеликим темпом, але послідовно, поступово російська армія займає нові та нові території. Ми не поспішаємо», - додав він.

Після успішного звільнення Харківської області від окупантів росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі України, знеструмивши повністю або частково населені пункти шести областей.

«Нещодавно збройні сили Росії завдали кількох відчутних ударів. Вважатимемо, що це попереджувальні удари», - заявив Путін, пов'язавши ракетні удари з нібито «обстрілами ЗСУ території РФ».

Російський лідер знову запропонував Україні повернутися до переговорів і заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган «ввесь час пропонує зустріч із Зеленським».

«Ми вели переговорний процес із київською владою, але вони відмовилися від усіх домовленостей. Вони оголосили, що добиватимуться перемоги на полі бою. Прапор у руки. Вони саме зараз намагаються це зробити», - заявив автократ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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