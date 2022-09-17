Штайнмаєр: Путін зруйнував останні основи миру в Європі

Ідея спільної безпеки пішла в історію.

Штайнмаєр: Путін зруйнував останні основи миру в Європі
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Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав російське вторгнення в Україну найгіршою кризою з часів падіння залізної завіси та закликав світ готуватися до нових конфліктів.

"З 1989-90 року жодна криза, жоден конфлікт не був настільки серйозним, як напад Росії на Україну", — заявив Штайнмайєр у п'ятницю, 16 серпня,у Берліні на зустрічі з главами парламентів держав "великої сімки" (G7 ), повідомляє DW.

"Те, заради чого ми всі працювали, у тому числі в рамках "великої сімки", зруйновано. Президент Росії Володимир Путін зруйнував останні мости діалогу, останні стовпи нашого миру в Європі", — наголосив президент ФРН.

За його словами, "спільний європейський будинок", про який говорив останній президент СРСР Михайло Горбачов, "перебуває в руїнах". "Ідея спільної безпеки пішла в історію. Політична карта Європи змінювалася і змінюватиметься. Потрібно не менше, а більше зовнішньої політики; не менше, а більше співпраці між однодумцями", — закликав Штайнмаєр.

У ситуації зростання конфронтації "ризики подальшої небезпечної ескалації величезні", застеріг Штайнмайєр. Він також підкреслив, що йдеться не лише про Росію, а й про ускладнення, що ускладнюються з Китаєм.

Президент ФРН попередив, що "усі мають готуватися до подальшої конфронтації, нових конфліктів".

"І це означає, що ми маємо бути в змозі захистити себе в НАТО, у G7, і ми також повинні чинити економічний тиск", — сказав він на закінчення свого виступу, закликавши рішуче протистояти популістським силам, які в період кризи прагнуть вести політичні дебати. не аргументами, а дезінформацією чи навіть насильством, у тому числі за підтримки Росії.

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі, яка виступила на зустрічі в Берліні, заявила, що Україна обов'язково повинна перемогти у війні, розв'язаній проти неї Росією.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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