В США відреагували на жахливі знахідки в Ізюмі: «це воєнні злочини»

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що виявлені факти місць масового поховання в Ізюмі — це «жахлива частина історії російської жорстокості в Україні, яка триває просто зараз». Про це повідомляє CNN.

На його думку, у багатьох випадках ці випадки рівнозначні воєннимзлочинам.

Блінкен наполягає на документуванні скоєних РФ звірств і створенні доказової бази для майбутніх судів.

«У багатьох випадках це буде рівнозначно воєнним злочинам», — заявив Блінкен на прес-конференції в Державному департаменті.

Державний секретар повторив, що США не мають наміру визначати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки це може спричинити «непередбачені наслідки».

Водночас, він зазначив, що вони вже застосовують і надалі застосовуватимуть санкції, які передбачені цим визначенням.

Нагадаємо, в четвер начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлене масове поховання на понад 440 тіл.