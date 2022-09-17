Росія не відповіла на пропозицію США щодо обміну ув’язненими — Білий дім

Переговори триватимуть.

Росія не відповіла на пропозицію США щодо обміну ув’язненими — Білий дім

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не відмовляється від повернення Брітні Ґрайнер і Пола Уілана з Росії до Сполучених Штатів, інформує ZN.ua.

Сьогодні Байден запланував зустріч з родинами ув’язнених в РФ американців.

«Що я можу сказати вам напевне, так це те, що президент не збирається здаватися», — заявив Джон Кірбі, радник зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки на брифінгу для преси.

За його словами, Байден хоче повернути обох американських громадян додому, до своїх родин, і це лишається «в центрі думок його та його команди»

Відповідаючи на запитання, чому Росія досі не прийняла пропозицію США щодо повернення Ґрайнер та Уілана, Кірбі порадив звертатись по коментарі до російської сторони.

«Якби ми мали відповідь на це запитання, ми могли б уже домовитися. Я вважаю, що це питання краще поставити нашим російським колегам», — підкреслив він.

Кірбі додав, що США зробили серйозну пропозицію РФ і готові брати участь в переговорному процесі.

«Ми очікуємо, що вони пристануть на пропозицію», — додав речник.

У свою чергу, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація «невпинно працює над звільненням американців.

На своїй пресконференції Блінкен підкреслив, що це питання — першочергове у списку його пріоритетів. Він також говорив про надану Росії «суттєву пропозицію» щодо звільнення незаконно затриманих американців.

«Я не збираюся вдаватися в подробиці. Не думаю, що це відповідає інтересам перемовин. Досить сказати, що ми працюємо над цим щодня. І те, що ми нічого не говоримо, або ви чогось не бачите, не означає, що цього не відбувається», — наголосив він.

У серпні Московський суд засудив американську баскетболістку до дев'яти років колонії, звинувативши її у контрабанді наркотиків.

Адміністрація Байдена запропонувала РФ обмін обох американців на Віктора Бута, торгівця зброєю, який відбуває 25-річний термін ув'язнення в США.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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