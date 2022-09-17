Однією з причин поразки російської армії під Харковом є окозамилювання – експерт

Тяжкій поразці російської армії на схід від Харкова могли сприяти свідомо неправдиві доповіді про ситуацію на місцях від командирів усіх рівнів. Це формує далеку від реальності картину на фронтах у вищого командування та, відповідно, впливає на прийняття ними рішень.

Таку думку висловлює британський історик та військовий експерт Кріс Оуен. Він називає цей феномен "a culture of institutionalised lying", що можна перекласти як "культура узаконеної брехні", пише оглядач Бі-бі-сі Ілля Абішев.

"Офіцери російської армії часто брешуть своєму начальству про стан свого підрозділу. Наслідки цієї брехні, ймовірно, були дуже важкими для російських військових. Командні рішення - де і коли атакувати та оборонятися - приймалися явно на основі хибної інформації. Це призвело до численних непотрібних жертв і військовим невдачам", - пише автор.

"Узаконена брехня", за інформацією Оуена, широко поширена. Про це повідомляють російські підрозділи всіх фронтів і всіх спеціальностей, від десантно-штурмових до мотопіхотних. Ймовірно, це також відбувається у військово-морському флоті, авіації та ракетних військах», — пише він.

Ефект хибних повідомлень посилюється в міру того, як вони піднімаються службовим ланцюжком. Помилкові повідомлення командирів невеликих підрозділів можуть поєднуватися з ще більш хибними повідомленнями вищих, до яких старші офіцери додають власні помилкові повідомлення.

Зрештою, коли звіти доходять до вершини ланцюжка — до керівництва міноборони Росії і до самого Путіна, — вони вкрай спотворені й неточні, що тягне за собою прийняття фатально невірних рішень, вважає британський експерт.

На приписки і окозамилювання в російських військових частинах на території України давно скаржилися безпосередні учасники бойових дій і автори, які мають надійні джерела на місці подій. Багато хто з них підтримує війну з Україною.