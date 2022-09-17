The Economist: Війна Путіна провалюється, Захід повинен допомогти Україні пришвидшити цей процес
Друзі Києва можуть відправити ще краще озброєння і в більшій кількості, щоб посилити його успіхи, інформує
Одним з багатьох виправдань Владіміра Путіна для вторгнення в сусідню країну було твердження, що українці і росіяни - це нібито «один народ», який потрібно об’єднати під його правлінням.
«Ви досі так думаєте?», - запитав президент України, поки українська армія змушувала тисячі російських загарбників відступати з Харківської області цього тижня.
Як пише
Плани Путіна провести фальшиві «референдуми» на півдні і сході України, щоб анексувати ці території, тепер поставлені на паузу. Оскільки українська армія наступає на обох напрямках. Давати прогнози під час війни - це завжди справа ризикована. Але The Economist пише, що «перелом, здається, відбувся». Російська окупація скрізь стримується, а Україна поступово і інколи несподівано скасовує її. Українські успіхи на полі битви спираються на два стовпи: люди і матеріали. У питанні техніки вона поступово нарощує перевагу. США і інші дружні країни відправляють свої ракети з достатнім радіусом дії, щоб змінити умови протистояння.