The Economist: Війна Путіна провалюється, Захід повинен допомогти Україні пришвидшити цей процес

Одним з багатьох виправдань Владіміра Путіна для вторгнення в сусідню країну було твердження, що українці і росіяни - це нібито «один народ», який потрібно об’єднати під його правлінням.

«Ви досі так думаєте?», - запитав президент України, поки українська армія змушувала тисячі російських загарбників відступати з Харківської області цього тижня.

Як пише The Economist , сарказм Володимира Зеленського був виправданий. Контрнаступ на Харківщині, який почався 5 вересня, став найбільшою російською невдачею з березня, коли Путін був змушений відмовитися від спроб захопити Київ. І важливість операції не лише в тому, що вона призвела до визволення 6 тисяч квадратних кілометрів території за кілька днів. Хоча це більше, ніж Росія змогла окупувати за попередні п’ять місяців. І не в тому, що українська армія захопила танки, гармати і коробки з боєприпасами, які російські солдати покинули, хаотично тікаючи. Україна також взяла під контроль два транспортні вузли: Ізюм і Куп’янськ. Вони необхідні Росії для повної окупації Донбасу і інтеграції цього регіону зі своєю територією.