Ворогу залишилося два виходи - поранення чи смерть: зведення Генштабу надвечір 16 вересня

Повномасштабна війна Росії проти України триває 205 добу і за цей час противник зазнав величезних втрат. Окупанти мають два шляхи повернення додому: або з пораненням, але після полону, або вбитими.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, інформує Апостроф .

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області – обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ за окремими напрямками, запроваджує резерви, веде повітряну розвідку. Також окупанти продовжують тероризувати мирне населення шляхом завдання ракетних та бомбових ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

Впродовж дня противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Харківському напрямку, зокрема і з території Російської Федерації, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;

на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка.

Крім того російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Тим часом противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.