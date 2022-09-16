У ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заява

Ініціаторами виступають Німеччина, Франція та Польща.

У ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заява
© Delfi.lt

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі виступають за створення спеціальної місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових, йдеться у спільній заяві.

Дипломати наголошують на важливості підтримки України у боротьбі за свій суверенітет та європейські цінності демократії, свободи та порядку, заснованого на правилах. Розв'язану РФ війну країни-члени ЄС називають «найжорстокішим ударом по миру та безпеці в Європі».

На їхню думку, така допомога має включати не лише тренувальну місію для військових, але також ремонт та обслуговування військової техніки.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Бельгія надасть Україні ще один пакет військової допомогиБельгія надасть Україні ще один пакет військової допомоги
Війська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУРВійська РФ на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках — ГУР
Шольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомогиШольц пообіцяв Україні більше зброї після докорів Кличка у затягуванні допомоги
В Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США УкраїніВ Пентагоні розповіли, що увійшло до нового пакета військової допомоги США Україні
Пакет військової допомоги від США: в Сенаті закликали Байдена надати Києву ракети ATACMSПакет військової допомоги від США: в Сенаті закликали Байдена надати Києву ракети ATACMS
Путін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експертиПутін як ніколи потребує допомоги Сі Цзіньпіна після невдач в Україні – експерти
Роками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКСРоками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКС
США планують оголосити про черговий пакет допомоги УкраїніСША планують оголосити про черговий пакет допомоги Україні
"Півроку танків немає": в ОП зробили заяву через затягування допомоги Німеччини"Півроку танків немає": в ОП зробили заяву через затягування допомоги Німеччини
Німеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не такНімеччина не постачатиме Україні Leopard, бо цього не роблять інші. Але у США наголошують, що механізм допомоги працює не так
Последние новости
Подгружаем последние новости