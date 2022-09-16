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2022-09-16
У ЄС можуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим – заява
Ініціаторами виступають Німеччина, Франція та Польща.
© Delfi.lt
Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі виступають за створення спеціальної місії з навчання та допомоги в ЄС для українських військових, йдеться у спільній
Дипломати наголошують на важливості підтримки України у боротьбі за свій суверенітет та європейські цінності демократії, свободи та порядку, заснованого на правилах. Розв'язану РФ війну країни-члени ЄС називають «найжорстокішим ударом по миру та безпеці в Європі».
На їхню думку, така допомога має включати не лише тренувальну місію для військових, але також ремонт та обслуговування військової техніки.
Ольга Чекіс, ZN.ua