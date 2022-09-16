В окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантів

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де раніше підірвали автомобіль з так званим "комендантом" міста, ліквідували двох колаборантів.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує Апостроф.

Було ліквідовано так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Бердянська" Олега Бойка та його дружину Людмилу.

"Сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія в Бердянську було скоєно подвійне вбивство. Біля свого гаража було вбито заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойку ", - пишуть росЗМІ.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Накладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фотоНакладочка вийшла: в окупованому Херсоні ФСБ затримала "українського нациста" з російським паспортом, фото
Підірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відеоПідірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відео
Замість імен - номери: у Ізюмі знайшли масове поховання з понад 440 могилами, фотоЗамість імен - номери: у Ізюмі знайшли масове поховання з понад 440 могилами, фото
ЗСУ ліквідували вже понад 54 тисячі російських окупантівЗСУ ліквідували вже понад 54 тисячі російських окупантів
Щодо міського голови Чернігова склали протокол про корупцію — ЗМІЩодо міського голови Чернігова склали протокол про корупцію — ЗМІ
У СБУ повідомили, скільки колаборантів вдалося затримати під час визволення Харківщини: під перевірку потрапили 7000 осібУ СБУ повідомили, скільки колаборантів вдалося затримати під час визволення Харківщини: під перевірку потрапили 7000 осіб
Усі 8 онуків Єлизавети ІІ відвідали службу на честь покійної королеви: фото родиниУсі 8 онуків Єлизавети ІІ відвідали службу на честь покійної королеви: фото родини
Скандал в Іспанії: школярам роздали щоденники з "російським" Кримом, фотоСкандал в Іспанії: школярам роздали щоденники з "російським" Кримом, фото
"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається
Є загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по МиколаєвуЄ загиблі та поранені: фото, відео та нові подробиці удару окупантів по Миколаєву
Последние новости
Подгружаем последние новости