В окупованому Бердянську ліквідували "заступника голови міста" разом із дружиною: фото колаборантів

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де раніше підірвали автомобіль з так званим "комендантом" міста, ліквідували двох колаборантів.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, інформує Апостроф .

Було ліквідовано так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації Бердянська" Олега Бойка та його дружину Людмилу.

"Сьогодні, 16 вересня, у мікрорайоні Колонія в Бердянську було скоєно подвійне вбивство. Біля свого гаража було вбито заступника голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойку ", - пишуть росЗМІ.