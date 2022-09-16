Прем'єр-міністр Індії публічно відчитав путіна за вторгнення в Україну: "Сьогоднішня епоха – це не епоха воєн"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно розкритикував президента росії путіна за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Independent.

Під час зустрічі в Узбекистані, яка відбулася в рамках саміту блоку безпеки Шанхайської організації співробітництва, Моді прямо сказав Путіну, що зараз "не час для війни", адже продовольство, добрива та паливна безпека входять до основних проблем сьогодення.

Я знаю, що сьогоднішня епоха - це не епоха воєн, і я говорив з вами телефоном про це", - сказав Моді путіну.