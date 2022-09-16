"Закопали з мотузкою на шиї": Зеленський розповів про звірства, скоєні росіянами в Ізюмі

Експерти лише почали проводити ексгумацію на місці масових поховань під Ізюмом Харківської області, та вже виявили докази чергових звірств російських військових щодо українського населення. Там були знайдені похованими цілі родини й загиблі з чіткими ознаками катувань, повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні .

"Чергове масове поховання вбитих людей, дітей і дорослих, цивільних і військових, закатованих, розстріляних, убитих обстрілами… Там поховані навіть цілі родини - мати, батько й донька… Понад 400 могил у лісі біля Ізюма…", – розповів він.

Голова держави наголосив, що експертам ще досі точно невідома кількість загиблих, похованих поблизу міста. Водночас, вони вже мають докази російських воєнних злочинів.

"Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали… Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань… Братська могила з убитими військовими: 17 тіл – частина з них з явними слідами катувань", – додав Зеленський.

Президент України підтвердив, що в Ізюмі наразі перебувають більше 100 українських та іноземних журналістів, які мають показати світу наслідки терору, скоєного армією РФ . Також на місці захоронення працюють українські слідчі, прокурори й експерти.

"Сьогодні світ має це побачити. Світ має знати, що Росія всюди на окупованій території залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу. Ви бачили Маріуполь. Тепер Ізюм. Скільки ще це може продовжуватися? Скільки ще таких місць мають створити російські терористи перш ніж світ їх зупинить?", – запитав очільник країни.

Зеленський наголосив, що сьогодні у світі немає лише одного – визнання правди. Тому звернувся “до Америки і Європи, до політиків і суспільств, до ООН і всіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної звичайної людини, яка цінує життя” і вкотре закликав визнати РФ державою – спонсором тероризму, інформує ZN.ua .

"Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. І жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично. Треба діяти. Якщо такого визнання Росії державою – спонсором тероризму не буде, це буде зрадою усіх, хто був убитий російськими силами, хто був закатований, хто був похований в численних братських могилах по всій території, на яку зайшли російські солдати", – заявив президент.

Він наголосив, що світ має діяти для того, щоб не допустити того, що вже сталося в Бучі, Маріуполі та Ізюмі. На думку Зеленського, терор росіян не вийде зупинити без визнання її державою - спонсором тероризму.