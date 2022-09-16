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2022-09-16
Мінус 200 окупантів та вертоліт за добу: втрати ворога на 16 вересня
Йде 205-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 54 050 військових РФ, тільки за минулу добу ліквідовано 200 загарбників, знищено вертоліт, шість танків та багато іншої ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 199 (+6) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 690 (+8) од.,
- артилерійських систем – 1 302 (+7) од.,
- РСЗВ – 312 (+1) од.,
- засобів ППО ? 168 (+1) од.,
- літаків - 250 (+0) од.,
- вертольотів – 216 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилатих ракет ? 233 (+0),
- кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 550 (+28) од.,
- спеціальної техніки – 121 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Олена Руденко, Апостроф