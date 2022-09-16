Мінус 200 окупантів та вертоліт за добу: втрати ворога на 16 вересня

Йде 205-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже 54 050 військових РФ , тільки за минулу добу ліквідовано 200 загарбників, знищено вертоліт, шість танків та багато іншої ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 2 199 (+6) од.,

бойових броньованих машин ? 4 690 (+8) од.,

артилерійських систем – 1 302 (+7) од.,

РСЗВ – 312 (+1) од.,

засобів ППО ? 168 (+1) од.,

літаків - 250 (+0) од.,

вертольотів – 216 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),

крилатих ракет ? 233 (+0),

кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 550 (+28) од.,

спеціальної техніки – 121 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.