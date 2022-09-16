Танкісти з "другої армії світу" здалися в полон заради бутербродів: "Два дні нічого не їли"

Ще на початку повномасштабного вторгнення сталася подія, що яскраво ілюструє мораль армії загарбників.

Коли на Чернігівщині йшла колона російських танків, в одному з них закінчилося пальне, тож він з’їхав на узбіччя, пише Суспільне.

Екіпаж – трьох танкістів – їхні товариші по службі не підібрали, там і залишили. Їх помітили українці, і запропонували рашистам здатися в полон.

«Вони погодилися здатися за умови, якщо ми не будемо їх катувати і якщо ми їх нагодуємо. Я коли попитав: «Що ви хочете?», вони сказали, що два дні нічого не їли і, якщо можна, то хоча б на трьох два бутерброди. Виходить, що три бойові одиниці – екіпаж танку, здався цивільній особі в полон», – розповідає 41-річний Татул Оганян, який і полонив росіян.