Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington Post

Офіційні особи США прогнозують, що інтенсивні бої триватимуть до кінця осені, оскільки обидві сторони намагатимуться зайняти найкращу позицію до того, як настання зими ускладнить транспортування та бойові дії, інформує ZN.ua.

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, вважають у США – Washington Post
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Незважаючи на приголомшливі успіхи українських військ у війні проти Росії, адміністрація президента США Джо Байдена очікує місяців інтенсивних боїв із перемогами та втратами для кожної сторони, пише The Washington Post.

Несподіваний успіх українського контрнаступу викликав ейфорію серед українців, виснажених місяцями боїв. Це також підігріло надії багатьох іноземних прихильників Києва, що його армія зможе вигнати більшу, краще озброєну силу Росії.

Офіційні особи в Києві заявили, що українські сили відбили близько 3000 квадратних кілометрів у Херсонській і Харківській областях (за останніми даними - 8500 кв. км - Ред.). Тим часом у Міноборони Росії безладне відведення своїх військ кваліфікували як «тактичне перегрупування».

Високопоставлений чиновник Державного департаменту, який, як і інші чиновники, говорив на умовах анонімності, сказав, що хоча українські війська довели, що вони можуть відбивати свої території, захоплені Росією після 24 лютого, ворог все ще зберігає потужну силу.

«Вони мають значну кількість техніки, озброєння та боєприпасів, розміщених на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають у Росії. І тому це далеко не завершення, незважаючи на імпульс», — сказав чиновник.

Розуміння цього лежить в основі стратегії США, спрямованої на поступове розширення американської військової допомоги без негайного введення в Україну більш важкої зброї, яке може спровокувати більш масштабну війну.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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