Ще гірше за росіян: жителі звільненого Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР", відео

Український журналіст Денис Казанський показав репортаж зі звільненого міста Ізюм Харківської області.

Відповідне відео Казанський оприлюднив на своєму YouTube-каналі.

Він поспілкувався з місцевою жителькою, яка розповіла про звірства окупантів, зокрема із угрупувань “ЛДНР”.

Місцеві жителі розповіли про жахи, які їм довелося пережити в окупації. За словами жительки Ізюму, особливими звірствами відзначилися не так росіяни, як бойовики з «ЛДНР». Вони грабували все, що бачили: від автомобілів до старих сковорідок та спідньої жіночої білизни.

«Вони були на кожному посту (бойовики «ЛДНР», – ред.). У нас за річкою тільки проїжджаєш 200 метрів: пост, пост, пост. І ось ці грабували, зламували гаражі. Крали велосипеди, машини, консервацію. Все, що тільки можна було вкрасти. Ходили по дворах, ногами вибивали калитки, змушували, щоб вдень вони були відкриті, бо: «Ми заходимо і що хочемо беремо»», – розповіла жінка.

Вона додала, що окупанти били людей та ґвалтували жінок. Зокрема, бойовики знайшли інваліда-ветерана АТО, якого дуже сильно побили.

«Одного (ветерана АТО, – ред.) не було вдома, то вони розстріляли весь двір, машину з гаража забрали. Крали все: чашки, ложки, коври, труси… Все забирали», – скаржиться місцева жителька.

При цьому знущатися з жінок бойовики “ЛДНР” ходили на околиці міста, щоб не потрапляти на очі російським військовим, які “їх гнобили, за людей не вважали”.