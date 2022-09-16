В ОП спростували причетність України до ліквідації "прокурора ЛНР"

В тимчасово окупованому Луганську сьогодні вранці прогримів потужний вибух. Через деякий час росЗМІ повідомили про смерть "генерального прокурора" угруповання "ЛНР" Сергія Горенка та його "заступниці" Катерини Стегленко. Згодом інформацію підтвердив ватажок бойовиків Лєонід Пасічник, інформує ZN.ua .

Очевидно, що відповідальність за це росіяни одразу поклали на Україну, на що відреагували в ОП. Радник очільника відомства Михайло Подоляк дав зрозуміти , що Київ не займається ліквідацією російських ставлеників - це куди вигідніше самим росіянам.

"Ліквідацію так званого «генпрокурора ЛНР» та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі. Інша версія – зачистка Росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже…", - зазначив Подоляк.