Підірвали в кабінеті: у Луганську ліквідували "генпрокурора" т.зв. "ЛНР", фото та відео

Удень у п'ятницю, 16 вересня, в окупованому Луганську стався вибух у будівлі так званої генеральної прокуратури "ЛНР". Загинув 40-річний незаконний "генпрокурор республіки" Сергій Горенко та його заступник Катерина Стегленко.

Про це повідомляє український журналіст Денис Казанський у Telegram, інформує Апостроф.

Він наголосив, що вибух стався зсередини будівлі, безпосередньо у кабінеті Горенка. Спочатку з'явилися повідомлення, що йому відірвало руку, а пізніше – що він загинув.

"Мабуть, знову по п'яні начудили з вибухівкою (звідси й відірвана рука), але списуватимуть звичайно ж на "теракт СБУ", - пише Казанський.

Як написав у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, Горенко, який є уродженцем Должанська Луганської області, понад 20 років працював у правоохоронній системі України, у 2013-2014 роках обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

Після окупації частини області Росією, він став "виконуючим обов'язки першого заступника генпрокурора ЛНР". 2017 року "пішов на підвищення" і став "генпрокурором".


Олена Руденко, Апостроф





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