Українські військові вдарили по логістичних вузлах і понтонах ворога – Генштаб

Збройні сили України протягом доби успішно відбили ворожі атаки на Донеччині та продовжували руйнувати логістику противника на Херсонщині та інших ділянках фронту, повідомили у Генштабі.

Окупаційні війська намагалися невдало наступати районах Одрадівки, Зайцевого, Бахмута, Веселої Долини, Авдіївки та Новомихайлівки. ЗСУ завдали ударів по скупченню ворога у Херсоні, Василівці та Перевальську.

«В результаті ефективних високоточних ударів трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках», - розповідають військові.

Українська авіація протягом доби завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та п’яти позицій комплексів ППО. Втрати у живій силі уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два безпілотники окупантів.

А ракетники та артилеристи завдали вогневого впливу по трьох районах зосередження живої сили та бойової техніки окупантів. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи загарбників.