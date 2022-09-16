Українські військові вдарили по логістичних вузлах і понтонах ворога – Генштаб

За добу ЗСУ знищили 13 опорних пунктів ворога, п’ять позицій ППО та місця скупчення ворожих сили і техніки, інформує ZN.ua.

Українські військові вдарили по логістичних вузлах і понтонах ворога – Генштаб
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні сили України протягом доби успішно відбили ворожі атаки на Донеччині та продовжували руйнувати логістику противника на Херсонщині та інших ділянках фронту, повідомили у Генштабі.

Окупаційні війська намагалися невдало наступати районах Одрадівки, Зайцевого, Бахмута, Веселої Долини, Авдіївки та Новомихайлівки. ЗСУ завдали ударів по скупченню ворога у Херсоні, Василівці та Перевальську.

«В результаті ефективних високоточних ударів трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках», - розповідають військові.

Українська авіація протягом доби завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та п’яти позицій комплексів ППО. Втрати у живій силі уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два безпілотники окупантів.

А ракетники та артилеристи завдали вогневого впливу по трьох районах зосередження живої сили та бойової техніки окупантів. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи загарбників.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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