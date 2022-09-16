Українські військові вдарили по логістичних вузлах і понтонах ворога – Генштаб
За добу ЗСУ знищили 13 опорних пунктів ворога, п’ять позицій ППО та місця скупчення ворожих сили і техніки, інформує
Збройні сили України протягом доби успішно відбили ворожі атаки на Донеччині та продовжували руйнувати логістику противника на Херсонщині та інших ділянках фронту,
Окупаційні війська намагалися невдало наступати районах Одрадівки, Зайцевого, Бахмута, Веселої Долини, Авдіївки та Новомихайлівки. ЗСУ завдали ударів по скупченню ворога у Херсоні, Василівці та Перевальську.
«В результаті ефективних високоточних ударів трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках», - розповідають військові.
Українська авіація протягом доби завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та п’яти позицій комплексів ППО. Втрати у живій силі уточнюються.
Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два безпілотники окупантів.
А ракетники та артилеристи завдали вогневого впливу по трьох районах зосередження живої сили та бойової техніки окупантів. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи загарбників.