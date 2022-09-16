США занепокоєні «дуетом» Путіна та Сі

У Білому домі вважають, що Росі та Китай узгодили позиції та тлі російської агресії проти України, інформує ZN.ua.

США занепокоєні «дуетом» Путіна та Сі
© Сайт президента РоSSии

У Білому домі занепокоєні злагодженістю позицій Росії та Китаю та тлі російської української війни.

Таку злагодженість було продемонстровано під час зустрічі президента РФ Владіміра Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), вважають у Вашингтоні.

«Ми чітко висловили свою стурбованість у зв’язку з глибиною зв’язків та злагодженості Китаю з Росією у той час, як РФ проводить свою агресивну війну в Україні, жорстоку війну, неспровоковану війну, яку розв’язав Кремль», - цитує речницю Білого дому Карін Жан-П’єр спецкор «Укрінформу».

Речниця наголосила, що зустріч Путіна і Сі «є прикладом такої злагодженості».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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