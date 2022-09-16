Президент Євроради: Почавши війну проти України, Росія повернула світові ядерну загрозу

Напруга через захоплення Росією ЗАЕС зростає не лише у Європі, а й на Далекому Сході, інформує ZN.ua.

Президент Євроради: Почавши війну проти України, Росія повернула світові ядерну загрозу

Розв'язавши війну проти України, Росія повернула у світ ядерну загрозу, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

"Кілька років тому ми вважали, що уникнули ядерних ризиків. Сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо, що війна повернулася на європейський континент, це трагедія, і ми бачимо, що ядерна загроза знову є серйозною загрозою", - сказав Мішель.

Президент Євроради констатував, що наявність у Росії ядерної зброї робить війну в Україні надзвичайно небезпечною не лише для Європи, а й для миру.

“Російська влада озвучувала погрози, пов'язані з ядерною зброєю – ви можете перевірити заяви до і навіть після початку війни з Україною. Ми дуже пильно стежимо, як і говоримо, щодо того, що відбувається в Запоріжжі. Це надзвичайно небезпечна ситуація", - зазначив Мішель.

Політик наголосив, що ЄС підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, спрямовані на пошук рішення для зниження рівня ризику навколо атомної станції.

"І коли я говорю з нашими партнерами, друзями та союзниками, наприклад, у Японії, вони надзвичайно нервуються. Є Іран, є Північна Корея і є Росія та Запоріжжя. Це - факти", - резюмував президент Євроради.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
Спецоперація України та Молдови у Придністров'ї: коли це може статисяСпецоперація України та Молдови у Придністров'ї: коли це може статися
"Закопали з мотузкою на шиї": Зеленський розповів про звірства, скоєні росіянами в Ізюмі"Закопали з мотузкою на шиї": Зеленський розповів про звірства, скоєні росіянами в Ізюмі
У ISW розповіли, для чого росіяни атакують ракетами Кривий РігУ ISW розповіли, для чого росіяни атакують ракетами Кривий Ріг
Росія офіційно припинила участь у Європейській конвенції з прав людиниРосія офіційно припинила участь у Європейській конвенції з прав людини
ООН: Близько 345 млн людей у світі ризикують зіштовхнутися з голодною смертю, з них 70 млн — через війну РФ проти УкраїниООН: Близько 345 млн людей у світі ризикують зіштовхнутися з голодною смертю, з них 70 млн — через війну РФ проти України
Ще гірше за росіян: жителі звільненого Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР", відеоЩе гірше за росіян: жителі звільненого Ізюма розповіли про звірства бойовиків "ЛДНР", відео
В ОП спростували причетність України до ліквідації "прокурора ЛНР"В ОП спростували причетність України до ліквідації "прокурора ЛНР"
Ще РСЗВ MARS, ракети та 50 бронетранспортерів Dingo – нові обіцянки від Німеччини для УкраїниЩе РСЗВ MARS, ракети та 50 бронетранспортерів Dingo – нові обіцянки від Німеччини для України
Самосанкції "Газпрому" та санкції США проти РФ - ВВССамосанкції "Газпрому" та санкції США проти РФ - ВВС
В Міністерстві юстиції розповіли про нюанси тримання військовополонених росіянВ Міністерстві юстиції розповіли про нюанси тримання військовополонених росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости