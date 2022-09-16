Президент Євроради: Почавши війну проти України, Росія повернула світові ядерну загрозу

Розв'язавши війну проти України, Росія повернула у світ ядерну загрозу, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

"Кілька років тому ми вважали, що уникнули ядерних ризиків. Сьогодні, на жаль, ми спостерігаємо, що війна повернулася на європейський континент, це трагедія, і ми бачимо, що ядерна загроза знову є серйозною загрозою", - сказав Мішель.

Президент Євроради констатував, що наявність у Росії ядерної зброї робить війну в Україні надзвичайно небезпечною не лише для Європи, а й для миру.

“Російська влада озвучувала погрози, пов'язані з ядерною зброєю – ви можете перевірити заяви до і навіть після початку війни з Україною. Ми дуже пильно стежимо, як і говоримо, щодо того, що відбувається в Запоріжжі. Це надзвичайно небезпечна ситуація", - зазначив Мішель.

Політик наголосив, що ЄС підтримує зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, спрямовані на пошук рішення для зниження рівня ризику навколо атомної станції.

"І коли я говорю з нашими партнерами, друзями та союзниками, наприклад, у Японії, вони надзвичайно нервуються. Є Іран, є Північна Корея і є Росія та Запоріжжя. Це - факти", - резюмував президент Євроради.