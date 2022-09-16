Вибухи в центрі окупованого Херсона: на кадрах з місця помітили дещо дуже підозріле

Мешканці окупованого Херсону повідомляють про вибухи в центральній частині міста.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації" міста. На опублікованому відео можна побачити стовп диму, який піднімається над містом, а також те, що будівля зазнала значних руйнувань.

Так, з однієї сторони адміністрації зяють дірки. За деякими даними, у будинку були розташовані кабінети колаборанта стремоусова та гауляйтера єлісєєва.

Втім, відзняті кадри викликали багато запитань. Так, у Мережі відзначають, що існує ймовірність, що російські пропагандисти знали, що «прилетить» і розташували камери заздалегіть.

«І знято з потрібного безпечного ракурсу... Як знали! Напевно, бойовий шаман ФСБ передбачив», «Сволоти війська РФ самі обстрілюють Херсон, щоб звалити на ЗСУ», «А що вони не тікають? не бояться другого прильоту?», «РІА новини в окупованому українському місті теж співучасники путінського злочину. Покарання невідворотне», «І чому там РІА Новини? Не бояться, що знову прилетить? Значить, знають, що ні. Висновок: розсіянці довбанули», «Добре камеру поставили, нуль коментарів, десь я вже такі кадри бачив», - коментують відео пропагандистів користувачі соцмереж.

Офіційних коментірв від Міноборони України поки нема.