Бої за Киселівку продовжуються: яка зараз ситуація на підступах до Херсона - карта

Українські бійці продовжують здійснювати контрнаступ у Херсонському напрямку – наразі точаться бої за Киселівку, яка знаходиться в 27 км від Херсону, інформує Апостроф .

Про це в ефірі Апостроф TV розповів Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.

За його словами, ніч на 16 вересня у Херсонській області була неспокійною, у Каховському районі на переправах були вибухи.

"Є інформація про велику кількість об'єктів ворога у самому Херсоні, але ми не можемо по ним працювати, бо дуже близько до житла, і мешканців Херсона використовують як "живий щит"", - пояснив Соболевський.

Він зазначив, що наразі точаться бої за звільнення Киселівки, забезпечення російських військ там утруднене, їх запаси там закінчуються, і якщо тенденція збережеться, рашистам там буде просто нічим воювати.

"У росіян ще є логістичні можливості, поромні переправи не дуже залежать від рівня води, який піднявся через підрив дамби Карачунівського водосховища -у них є буксири, які приєднують понтонні конструкції і так перевозять техніку, на сьогодні загрози масштабного підтоплення немає", - резюмував Юрій Соболевський.