Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини — голова ОВА

Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, російські загарбники готуються до оборони від Сватового до Троїцького.

При цьому, Гайдай додав, що масові втечі військових РФ з тимчасово окупованих територій тривають.

Загарбники з колаборантами поспіхом з награбованим майном прямують до Росії.

«На кордоні ретельні перевірки і чоловіків майже не випускають», - заявив голова ОВА.