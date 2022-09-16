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2022-09-16
Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини — голова ОВА
Загарбники готуються до оборони.
© Сергій Гайдай / Facebook
Ворог окопується, стягує війська та резерви від російського кордону вглиб Луганщини. Про це
За його словами, російські загарбники готуються до оборони від Сватового до Троїцького.
При цьому, Гайдай додав, що масові втечі військових РФ з тимчасово окупованих територій тривають.
Загарбники з колаборантами поспіхом з награбованим майном прямують до Росії.
«На кордоні ретельні перевірки і чоловіків майже не випускають», - заявив голова ОВА.
Також Гайдай зазначив, що РФ може закрити кордони з територією, окупованою незаконними збройними формуваннями «Л/ДНР» взагалі, «адже вони їм не потрібні, а ні зараз, а ні вісім років тому».
Анастасія Гурін, ZN.ua