"Поховані цілі сім'ї": з'явилися кадри поховань у звільненому від рф місті, хрести далі, ніж бачить око

На території звільненого від російських загарбників Ізюма Харківської області знайдено масові поховання.

Про це, як пише Politeka.net, заявив уповноважений зниклим Олег Котенко. Могил, у яких спочивають мирні жителі та бійці ЗСУ, понад чотириста. На них «на швидку руку» встановлювали хрести, на багатьох лише номери.

На кадрах, що з'явилися у Мережі, можна побачити, що люди гинули сім'ями. Так, шестирічна Олеся, її тато та мама загинули 9 березня.

«Горите в пеклі, мразі», «Росіяни несуть лише смерть», «По всій окупованій території, у кожному населеному пункті є своя Буча. Просто ми можемо лише здогадуватись, що вони робили з місцевими. Але всієї правди ми вже не дізнаємось», «Знайдемо кожного…», «Це ще до Маріуполя не дійшли…», «Щоразу думаєш, що ненавидіти росіян сильніше вже не можна. Але потім з'являються подібні новини», «У щойно звільнених містах ми знову бачимо ці могили, де поховані цілі молоді сім'ї... Мама, тато та їхня 6-річна донька... Як нам пройти через це пекло? Як ми можемо отримати всю зброю, необхідну для порятунку нашого народу? Спочивате зі світом…», - обговорюють страшні кадри цвинтаря користувачі соцмереж.