Віктор Медведчук буде під арештом ще щонайменше два місяці — рішення суду

Без права внесення застави.

Віктор Медведчук буде під арештом ще щонайменше два місяці — рішення суду
© Офіс президента

Личаківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді арешту для підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Про це суд повідомив у Facebook.

Слідчий суддя задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання Медведчука під вартою на 60 днів — до 14 листопада.

«За даними клопотання, Медведчуку В.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб», — йдеться у повідомленні.

Розгляд клопотання слідчий суддя здійснював у режимі відеоконференції «за клопотанням однієї зі сторін, з метою забезпечення безпеки учасників провадження, в тому числі підозрюваного».

В Личаківському суді зазначили, що підозрюваний та захисник вправі подати на винесену ухвалу апеляційну скаргу.

Як повідомлялось, 10 січня Печерським районним судом міста Києва до підозрюваного Медведчука було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишення свого житла за адресою проживання. Втім, 26 лютого виявилось, що він втік з місця перебування, чим порушив покладені на нього ухвалою слідчого судді обов’язки.

16 квітня затриманому кількома днями раніше скандальному нардепові було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

9 червня та 3 серпня запобіжний захід Медведчуку продовжували.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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