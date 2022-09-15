Кадиров закликає провести в РФ «самомобілізацію»

Самопроголошені «визволителі» також можуть організувати «самовивід» з території України, інформує ZN.ua.

Кадиров закликає провести в РФ «самомобілізацію»
© Інстаграм Рамзана Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров долучився до кампанії популяризації мобілізації у Росії і закликав губернаторів організувати в регіонах «самомобілізацію».

«Росія – федеративна держава, в якій регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань, і одним із таких починань сьогодні має стати «самомобілізація», - пише він у Telegram.

Кадиров закликав очільників регіонів активніше допомагати у веденні Росією агресивної війни проти України (т.зв. «спецоперації») та довести готовність допомогти державі «не словесними виступами чи банальними автопробігами, а конкретними діями».

«У країні достатньо патріотів, які готові поповнити лави добровольців. І кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців», - стверджує Кадиров.

За його підрахунками, російську армію можуть поповнити 85 тисяч добровольців.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров«Російські війська нікуди і ніколи не відступають», це просто «тонка військова стратегія» — Кадиров
Роками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКСРоками не можуть провести підготовче засідання: які справи зависли у ВАКС
Боррель закликає уряди держав-членів ЄС не зупинятись у підтримці УкраїниБоррель закликає уряди держав-членів ЄС не зупинятись у підтримці України
Кадировці потрапили в оточення, що відомо на зараз: "Живцем брати!"Кадировці потрапили в оточення, що відомо на зараз: "Живцем брати!"
Кадиров назвав «офігенним» відступ окупантів під ХарковомКадиров назвав «офігенним» відступ окупантів під Харковом
Генсек ООН закликає до демілітаризації ЗАЕСГенсек ООН закликає до демілітаризації ЗАЕС
Посольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до УманіПосольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до Умані
Макрон закликає Францію скоротити споживання енергії на 10%Макрон закликає Францію скоротити споживання енергії на 10%
Кадиров передумав йти з посади — хоче побити рекордКадиров передумав йти з посади — хоче побити рекорд
У Кремлі прокоментували бажання Кадирова піти у відставкуУ Кремлі прокоментували бажання Кадирова піти у відставку
Последние новости
Подгружаем последние новости