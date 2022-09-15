Кадиров закликає провести в РФ «самомобілізацію»

Глава Чечні Рамзан Кадиров долучився до кампанії популяризації мобілізації у Росії і закликав губернаторів організувати в регіонах «самомобілізацію».

«Росія – федеративна держава, в якій регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань, і одним із таких починань сьогодні має стати «самомобілізація», - пише він у Telegram .

Кадиров закликав очільників регіонів активніше допомагати у веденні Росією агресивної війни проти України (т.зв. «спецоперації») та довести готовність допомогти державі «не словесними виступами чи банальними автопробігами, а конкретними діями».

«У країні достатньо патріотів, які готові поповнити лави добровольців. І кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців», - стверджує Кадиров.

За його підрахунками, російську армію можуть поповнити 85 тисяч добровольців.