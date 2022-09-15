Туреччині загрожує вихід західних компаній: ЄС та США висунули вимоги
Переговори йдуть поки що у непублічній площині.
США та ЄС наполягають на відключенні турецьких банків від російської платіжної системи «Мир». Про це повідомляє
«Ми чітко сигналізуємо, що фінансові організації третіх країн не повинні підключатися до платіжної системи «Мир», – наголосив один із співрозмовників видання.
Повідомляється, що Брюссель готує делегацію до Анкари, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким чиновникам.
У той же час, Сполучені Штати зосередили увагу на турецьких банках, що інтегрувалися в російську платіжну систему «Мир».
Зараз із платіжною системою «Мир» працюють п'ять найбільших банків Туреччини: Vak?fbank, Ziraat Bank, ?? Bank, DenizBank та Halkbank.