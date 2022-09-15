Туреччині загрожує вихід західних компаній: ЄС та США висунули вимоги

Переговори йдуть поки що у непублічній площині.

США та ЄС наполягають на відключенні турецьких банків від російської платіжної системи «Мир». Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає Forbеs.

«Ми чітко сигналізуємо, що фінансові організації третіх країн не повинні підключатися до платіжної системи «Мир», – наголосив один із співрозмовників видання.

Повідомляється, що Брюссель готує делегацію до Анкари, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким чиновникам.

У той же час, Сполучені Штати зосередили увагу на турецьких банках, що інтегрувалися в російську платіжну систему «Мир».

Зараз із платіжною системою «Мир» працюють п'ять найбільших банків Туреччини: Vak?fbank, Ziraat Bank, ?? Bank, DenizBank та Halkbank.


Лія Ільченко, ZN.ua





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