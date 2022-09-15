Росія не визнає власних паспортів, виданих на окупованих територіях України – розвідка

Російські паспорти, видані на території ОРДЛО, не мають юридичної сили на території Росії, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Принаймні тим, хто намагався виїхати з "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звуть вас ніяк"», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, після наступу українських Сил Оборони різко змінилися настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.