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2022-09-15
Росія не визнає власних паспортів, виданих на окупованих територіях України – розвідка
У проросійськи налаштованих мешканців окупованого Донбасу зростає невдоволення діями Росії, інформує
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Російські паспорти, видані на території ОРДЛО, не мають юридичної сили на території Росії,
«Принаймні тим, хто намагався виїхати з "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звуть вас ніяк"», - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, після наступу українських Сил Оборони різко змінилися настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.
Анастасія Дейна, ZN.ua