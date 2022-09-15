Росія не визнає власних паспортів, виданих на окупованих територіях України – розвідка

У проросійськи налаштованих мешканців окупованого Донбасу зростає невдоволення діями Росії, інформує ZN.ua.

Росія не визнає власних паспортів, виданих на окупованих територіях України – розвідка
© Getty Images

Російські паспорти, видані на території ОРДЛО, не мають юридичної сили на території Росії, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Принаймні тим, хто намагався виїхати з "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звуть вас ніяк"», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, після наступу українських Сил Оборони різко змінилися настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
На Прикарпатті затримали 20 росіян: стало відомо про їхню подальшу долюНа Прикарпатті затримали 20 росіян: стало відомо про їхню подальшу долю
Рф плануює вивести з України регулярні підрозділи: розвідники дізналися датуРф плануює вивести з України регулярні підрозділи: розвідники дізналися дату
Росія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофаРосія тероризує Кривий Ріг: після ракетного удару місту загрожує гуманітарна катастрофа
Росія намагається залишити Кривий Ріг без води чи під водою – ЗеленськийРосія намагається залишити Кривий Ріг без води чи під водою – Зеленський
"Окупанти починають розуміти": в Офісі президента розповіли про дії росіян у південному напрямку"Окупанти починають розуміти": в Офісі президента розповіли про дії росіян у південному напрямку
Фінляндія продовжить термін дії посвідки на проживання для біженців з УкраїниФінляндія продовжить термін дії посвідки на проживання для біженців з України
Bloomberg: Росія тихо визнала «прямі втрати» на сотні мільярдів доларів через санкціїBloomberg: Росія тихо визнала «прямі втрати» на сотні мільярдів доларів через санкції
Росія надовго покине лігу світового рівня — ЛінкявічюсРосія надовго покине лігу світового рівня — Лінкявічюс
Кремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТОКремль відреагував на гарантії безпеки для України — там все ще бояться НАТО
Зеленський приїхав до Ізюма на урочисте підняття прапора України: фотоЗеленський приїхав до Ізюма на урочисте підняття прапора України: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости