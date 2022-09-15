Для РФ у пріоритеті на обмін бійці елітних підрозділів, кадирівці, офіцери та льотчики — заступниця міністра юстиції

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, військовополонені з незаконних збройних формувань «Л/ДНР», а також люди з далеких регіонів у Росії не в пріоритеті для обміну. Про це вона розповіла Тетяні Безрук в інтерв’ю для читачів ZN.UA.

Висоцька також пояснила статус у громадянина України з окупованої території, котрий є військовим РФ і потрапив у полон. Вона наголосила, що такі люди — військові.

Заступниця міністра юстиції додала, що є різні варіанти їхніх документів, вони можуть бути з паспортами Росії, з «паспортами» так званих «ЛНР» та «ДНР».

«Питання в чому: Женевська конвенція визначила ознаки військовополонених. З іншим розбирайтеся самі всередині держави. Наявність у тебе військової форми, зброї, ти на полі бою і ти проти військовослужбовців України, — це визначає, що тебе можна взяти в полон. Тобто фізично обмежувати твою свободу і з'ясовувати, хто ти є, допитувати, брати документи, якщо вони є», - додала Висоцька.

За її словами, статус військовополоненого гарантує насправді дуже багато. Женевська конвенція ширша у правах у військовополоненого, ніж у правах звичайного засудженого громадянина України, наприклад за статтею «ДРГ» чи «зрада».

Вона підкреслила, що в України не було проблем із тим, щоб визначитися, ким є бойовики «Л/ДНР» на полі бою.

«Ми його бачимо зі зброєю, і це полонений. Він виконував воєнне завдання проти наших військових. Крапка. Далі будемо розбиратися. В них із документами різні історії, вони вже хочуть в Україну, розповідають усе що завгодно», - пояснила вона.

За словами Висоцької, інша річ, що людей із «ДНР/ЛНР» ніхто не хоче обмінювати, вони нікому не потрібні.

«Вони є. Коли відбуваються обміни — вони залишаються. Вони непотрібні для обміну», - додала заступниця міністра юстиції.

Чиновниця пояснила, що кожна сторона для конкретного обміну на конкретну дату визначає перелік людей, щоб підготувати, привезти їх фізично, потім — юридичне очищення (в них є кримінальні справи та підозри). Вона підкреслила, що це дуже складний процес.

«Якщо описати спрощено, то є переговорні уповноважені групи та списки, і кожна сторона для себе визначає пріоритети. Наш пріоритет — поранені, тяжкопоранені, жінки або ті, хто давно в полоні. Тут ми нічого нового не вигадали», - заявила Висоцька.

Однак, за її словами, для Росії в пріоритеті елітні підрозділи, кадирівці, офіцери та льотчики.

«Дуже різні підходи до обмінних списків. Тому «ЛНР», «ДНР» та люди з далеких регіонів у Росії не в пріоритеті для обміну. Якщо їм не потрібен хтось до обміну, дуже хочуть його повернути, — переговори можуть постійно зриватися», - додала заступниця міністра юстиції.