Пакет військової допомоги від США: в Сенаті закликали Байдена надати Києву ракети ATACMS

Декілька днів тому Україна передала США та іншим союзникам список необхідного озброєння, зокрема йшлося про ракети ATACMS. Зі схожим закликом, зокрема щодо згаданих ракет, виступив в американському Сенаті очільник республіканців Мітч Макконнелл, повідомляє власкор “Укрінформу”.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні. Заклики представника республіканської меншості у верхній палаті Конгресу, ймовірно, свідчать про певну підготовку до реалізації процесу передання озброєння.

«Не обов’язково, щоб уся ця зброя надходила з Америки. Але не помиліться: наші союзники чекають від нас сигналів»,- зазначив чиновник. Україні вкрай необхідне озброєння дещо більшого радіуса дії, додав він, зокрема як ATACMS. Під час його виступу йшлося також про танки та безпілотники.