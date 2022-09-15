Пакет військової допомоги від США: в Сенаті закликали Байдена надати Києву ракети ATACMS

Дальність стрільби ATACMSів – залежно від моделі – від 165 до 270 кілометрів. Точність влучання – 10-20 метрів. Пропозицію щодо передання озвучив очільник республіканської меншості, інформує ZN.ua.

Пакет військової допомоги від США: в Сенаті закликали Байдена надати Києву ракети ATACMS
Дальність стрільби ATACMSів – залежно від моделі – від 165 до 270 кілометрів
© Getty Images

Декілька днів тому Україна передала США та іншим союзникам список необхідного озброєння, зокрема йшлося про ракети ATACMS. Зі схожим закликом, зокрема щодо згаданих ракет, виступив в американському Сенаті очільник республіканців Мітч Макконнелл, повідомляє власкор “Укрінформу”.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні. Заклики представника республіканської меншості у верхній палаті Конгресу, ймовірно, свідчать про певну підготовку до реалізації процесу передання озброєння.

«Не обов’язково, щоб уся ця зброя надходила з Америки. Але не помиліться: наші союзники чекають від нас сигналів»,- зазначив чиновник. Україні вкрай необхідне озброєння дещо більшого радіуса дії, додав він, зокрема як ATACMS. Під час його виступу йшлося також про танки та безпілотники.


Оксана Коваль, ZN.ua





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