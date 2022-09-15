Іран прийняли до Шанхайської організації співпраці

Іран підписав меморандум про вступ до Шанхайської організації співробітництва. Підписання відбулося 15 вересня на саміті організації, що проходить в Узбекистані.

"Сьогодні підписано меморандум про зобов'язання Ірану в ШОС. Це відкриває країні шлях для повноправного членства в ШОС", - повідомив офіційний представник МЗС Узбекистану Юсуп Кабулжанов.

Документ підписали генеральний секретар ШОС Чжан Мін та міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян.

Як пише російське видання «Інтерфакс», генсек ШОС Чжан Мін заявив журналістам, що сьогодні «важливий як для Ірану, так і для організації», оскільки вступ Ірану до групи країн-учасниць «зміцнить Шанхайську організацію співробітництва».

Також, за даними ЗМІ, до ШОС хочуть приєднатися ще десять країн, серед яких Катар, Сирія, ОАЕ, Непал і Камбоджа.