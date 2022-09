Голова Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер вранці, 15 вересня, прибула з візитом до Києва.

Це вже третій візит фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Так багато змінилося. Зараз Україна є кандидатом на членсьво в Європейському Союзі. Я обговорю з президентом Володиммиром Зеленським та премєром Денисом Шмигалем план зближення наших економіки та людей, поки Україна просувається до вступу», - написала вона своєму Twitter .