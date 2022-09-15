Голова Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер вранці, 15 вересня, прибула з візитом до Києва.
Це вже третій візит фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
«Так багато змінилося. Зараз Україна є кандидатом на членсьво в Європейському Союзі. Я обговорю з президентом Володиммиром Зеленським та премєром Денисом Шмигалем план зближення наших економіки та людей, поки Україна просувається до вступу», - написала вона своєму Twitter.
?? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.
So much has changed. Ukraine is now a ?? candidate.
Напередодні під час виступу в Європарламенті із щорічною доповіддю про стан економіки Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн заявила, що обговорюватиме в Києві питання безперешкодного доступу України до Єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу.