Голова Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва

Візит відбувається напередодні опалювального сезону, який буде складним як в Україні, так і в Європі, інформує ZN.ua.

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва
© Ursula von der Leyen/Twitter

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер вранці, 15 вересня, прибула з візитом до Києва.

Це вже третій візит фон дер Ляєн до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«Так багато змінилося. Зараз Україна є кандидатом на членсьво в Європейському Союзі. Я обговорю з президентом Володиммиром Зеленським та премєром Денисом Шмигалем план зближення наших економіки та людей, поки Україна просувається до вступу», - написала вона своєму Twitter.

?? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.

So much has changed.
Ukraine is now a ?? candidate.

I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Напередодні під час виступу в Європарламенті із щорічною доповіддю про стан економіки Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн заявила, що обговорюватиме в Києві питання безперешкодного доступу України до Єдиного європейського ринку та зони вільного роумінгу.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Голова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгуГолова Єврокомісії їде до Києва із пропозиціями доступу до євроринку та вільної зони роумінгу
За минулу добу на Харківщині війська РФ поранили трьох мирних жителів — голова ОВАЗа минулу добу на Харківщині війська РФ поранили трьох мирних жителів — голова ОВА
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині і продовжують вивозити награбоване в бік РФ — голова ОВАОкупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині і продовжують вивозити награбоване в бік РФ — голова ОВА
Війська РФ обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, випустили 75 снарядів — голова Дніпропетровської ОВАВійська РФ обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, випустили 75 снарядів — голова Дніпропетровської ОВА
Енергетична криза в Європі: Фон дер Ляєн представила план протидії з 5 пунктівЕнергетична криза в Європі: Фон дер Ляєн представила план протидії з 5 пунктів
Війська РФ за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району — голова Дніпропетровської ОВАВійська РФ за ніч шість разів вдарили по Нікопольському району — голова Дніпропетровської ОВА
Данілов назвав Мєдвєдєва "блогером-початківцем" та відповів на слова про капітуляцію КиєваДанілов назвав Мєдвєдєва "блогером-початківцем" та відповів на слова про капітуляцію Києва
ISW: «Перегрупування» сил з Харківщини – така ж брехня, як і «жест доброї волі» при відступі з-під КиєваISW: «Перегрупування» сил з Харківщини – така ж брехня, як і «жест доброї волі» при відступі з-під Києва
Президентка Єврокомісії: Ми допоможемо відновити Україну на її шляху до ЄСПрезидентка Єврокомісії: Ми допоможемо відновити Україну на її шляху до ЄС
Міський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли містаМіський голова Миколаєва повідомив про потужні обстріли міста
Последние новости
Подгружаем последние новости