"Влаштувала шопінг": з'ясувалась особа жінки, яка обікрала загиблих бійців ЗСУ

Розшуківці Донецької області викрили зловмисницю, яка обкрадала загиблих військових.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в поліції Донеччини.

За даними правоохоронців, жінка скористалася загибеллю двох захисників України, викрала їхні банківські картки та влаштувала «шопінг» по крамницях.

«До поліції Селидового надійшло повідомлення від мешканки Чернівецької області про крадіжку коштів її загиблого чоловіка-військовослужбовця. Дружина дізналася про смерть коханого вранці 5 вересня, але пізніше отримала смс-повідомлення про розрахунки з його банківської картки. Так вона зрозуміла, що нею скористалися сторонні», - розповіли в поліції.

Особу, причетну до злочину, вдалося встановити. Викрадачкою виявилася 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

«Встановлено, що під час огляду тіла оборонця співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника», - повідомили правоохоронці.

Крім того, з’ясувалось, що жінка причетна до ще одного аналогічного факту. Тоді вона заволоділа 4000 гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Тривають слідчі дії, готується оголошення підозри фігурантці.