Біженці в Польщу: скільки українців вчать польську мову, щоб заробляти більше

Більша частина біженців вже вчать польську мову.

Біженці в Польщу: скільки українців вчать польську мову, щоб заробляти більше
© Богдан Андріїв/Facebook

Понад половини працевлаштованих у Польщі українців (52,8%) вже вивчають польську мову, щоб отримати більш висококваліфіковану роботу з вищою заробітною платою. Такі дані опублікував аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, де опитали 1440 українських біженців.

Відповідно до аналізу, що у 35% респондентів в планах розпочати навчання найближчим часом. Однак 12,2% вважають, що щоб мати гідним рівнем життя у Польщі, їм достатньо знань української мови.

“Середня зарплата навіть на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі, становить 28 — 32 тис. грн на місяць. Це приблизно у два рази більше, ніж в Україні. Разом із тим поляки готові запрошувати українців також на висококваліфіковані позиції, де ця позначка може значно зрости. Головний бар’єр, що відділяє освічених українців від достойної роботи за межами України — це знання іноземних мов” — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

Попереднє дослідження Gremi Personal свідчить, що лише 22,2% біженців мають на меті поїхати додому у найближчі 3 місяці, 35% готуються залишитись у Польщі щонайменше на рік. 25,6% планують повернутись як тільки закінчиться війна, а 17% вже не планують повертатись в Україну.

Нагадаємо, що з літа цього року у Польщі діють державні програми щодо безплатних курсів польської мови для всіх біженців з України.


Олена Середа, ZN.ua





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